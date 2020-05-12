◎12縣市大雨特報 今年首颱黃蜂將生成

氣象局新增12縣市山區大雨特報(臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣)，臺灣西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

◎農保法三讀通過 不再看天吃飯

隨天然災害造成的農損逐年攀升，立法院今三讀通過《農業保險法》，讓農、林、漁、牧業農民，能在獲得政府補助75％保費的優惠下，向保險業、農漁會申請農保；且保險理賠範圍，從天災一舉含括到病、蟲、毒、市場、環境所導致的農損，讓看天吃飯的農民，盡可能避免再無語問蒼天，這項修法堪稱是農業改革的一大進步。

◎突破！大聯盟有望7/4閉門開打

即使新冠肺炎疫情嚴重，大聯盟各球團也按捺不住了！據《美聯社》等媒體報導，30支球隊的老闆已通過將提案讓賽季於7月4日開打，而各隊82場例行賽都是關門進行，不開放觀眾進場。13日起大聯盟將與球員工會談判，不過這牽涉到球員的健康風險及薪資分配等問題，預料會有一定的難度。

◎閨蜜爭麥 演出全武行

台中30歲羅姓男子12日深夜兩點因妻子林女和友人在KTV搶麥克風爆糾紛被帶回北屯區東山派出所，羅男於是率8名友人到派出所外等候動手打妻子的30歲吳男及其女友李女，還在派出所外大聲叫囂，當時在派出執勤的員警發現，立即啟動快打趕赴現場將一群人當場壓制逮捕，並在訊後依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

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(中時電子報)