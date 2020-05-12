彰化一名女子小美（化名）前年2月間，因為車子沒停好，與一名廖姓男子發生擦撞，2天後依約前往一處倉庫付款，不料廖男竟精蟲充腦，將她撲倒強壓在床上後說：「想試試什麼是美魔女」，小美遭強吻猥褻後，奮力抵抗跳窗逃跑，隨即報警提告。

小美事發當天到達約定的倉庫時，廖男躲起來叫小美過來，結果廖男卻不斷抱怨小美把車禍的事對外說，然後突然關上倉庫的窗門說：「想試試什麼是美魔女、能幹的女人」，下秒就把小美撲倒強吻、撫摸胸部，小美奮力掙脫，嚇破魂跳窗逃走，回家後，母親見她邊發抖邊大哭，詢問後小美才說出差點遭廖男硬上。

小美表示，事發時廖男突然起身關窗，把她強壓到床上，強吻亂摸之外，甚至用手將她眼睛撐開逼問「我帥不帥」、「眼睛、嘴巴為什麼不張開」。法官勘驗小美與廖男的對話內容後發現，小美曾氣憤傳訊廖男「叔叔你真的太過分了」、「真的不能原諒」、「你怎麼可以這樣」等語，加上驗傷證明，確認廖男犯行。

廖男一審遭彰化地院依強制猥褻罪，判刑8個月，上訴二審後，廖男改口坦承犯行，但台中高分院考量廖男至今尚未與花花達成和解，審酌後仍維持原判。

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(中時電子報)