因應新冠肺炎疫情，為避免群聚感染，北市教育局11日發函至各校，停辦市長頒獎典禮，改由學校於校內畢業典禮中自行公開頒獎，而市長獎得主的優良事蹟，也會公告於市長獎網站公開表揚。

教育局表示，本學年度特規劃市長獎得主優良事蹟公告於市長獎網站公開表揚；另針對得獎學生客製化市長獎獎牌，給得獎學生一項特別的祝福。

教育局提醒學校，應該依中央流行疫情指揮中心室內外活動人數建議規範，及北市府「室內100人舉辦及取消規範」，針對畢業典禮之辦理，衡酌活動辦理地點、參加人數及活動形式等進行評估。學校也可發揮創意思維，思考多元辦理機制或結合校本課程規劃，利用班級視訊同步、戶外辦理及班級輪流等方式，給學生簡單隆重又值得回憶之畢業典禮。

教育局呼籲，學校及師生在規劃畢業典禮的同時，兼顧對社會議題之關注、 弱勢族群之同理及對社會上默默付出防疫人員之感謝，融入畢業典禮感恩、祝福與成長之意義，期能在受疫情影響不能如常舉辦的情況下，轉化限制成為創意的新機，給學生一個難忘而特殊的畢業典禮。

(中時 )