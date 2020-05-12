12日是國際護師節，台大醫院舉辦慶祝大會，邀請績優護理師出席接受表揚，並感謝大家在防疫期間的辛勞與付出；雖然眾人因防疫需求通通戴上口罩，眉宇間仍透露著喜悅。（黃世麒攝）

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（右）代表出席捐贈，台大醫院護理部主任胡文郁（左）頒發感謝狀。（黃世麒攝）

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（右）代表出席捐贈，台大醫院護理部主任胡文郁（左）代表受贈。（黃世麒攝）

中視總經理、蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠代表旺旺集團捐贈台大護理部60萬慰問金及3200瓶水神抗菌液，為第一線的護理人員加油打氣。（李柏澔攝）

每年5月12日為國際護師節，台大醫院今日舉辦慶祝大會，現場與會醫護人員計有191名。（李柏澔攝）

水神抗菌液，給長期與病毒搏鬥的醫護人員進一步防護。（李柏澔攝）

今5月12日適逢年度國際護師節，台大醫院為感謝廣大護理同仁的傑出貢獻，趁著疫情稍緩之際舉辦優良護理人員選拔活動，各企業也捐贈禮品表達致意，其中旺旺水神公司捐贈該院護理人員60萬慰問金及3200瓶水神(微酸性電解次氯酸水)抗菌液供各科護理人員使用。

與WHO有著正式夥伴關係的國際護理學會(ICN)，為紀念護理鼻祖南丁格爾女士對護理工作的貢獻，1912年將南丁格爾的誕辰日5月12日定為國際護理師節，2020年是南丁格爾女士冥誕200周年，台大醫院護理部主任胡文郁表示，過去南丁格爾用燭火照亮夜晚臥床的病患，現代的我們用日光燈日夜看守每個需要的人。

台大醫院院長陳石池今日於選拔優良護理人員活動中談到護理師的角色，當病人傷心難過時，護理師是最大的安慰者，病人抱怨時是最佳的傾聽者，病人心情低落時是最好的陪伴者，當病人感到無助時，護理師成了最適合的陪伴者。

今日與會企業紛紛捐贈禮品獎勵護理人員，其中中視總經理、蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠代表旺旺集團捐贈60萬慰問金及3200瓶水神抗菌液供各科護理人員使用，護理人員在這次疫情當中功不可沒，今日代表旺旺集團蔡衍明董事長來予以慰問，並捐贈水神抗菌液來保護第一線偉大的護理人員。

台大護理部副主任林銹珠表示，旺旺集團捐贈的60萬現金對護理人員非常實際，而這次新冠疫情最重要的就是手部與環境清潔，辦公室、家庭、學校及醫院都要消毒徹底，不能因為疫情趨緩而有所疏忽，手部清潔應該是生活習慣不可缺少的一部份，這次旺旺集團捐贈水神抗菌液對醫護人員的安全和環境保護都是很大的助力，給予企業的愛心公益最大的肯定。

(中時 )