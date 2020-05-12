新冠肺炎疫情對於海運業影響遠小於空運業，陽明（2609）4月營收106.70億元，年減9.50％，萬海（2615）4月營收53.56億元，年減10.95％，航商透過減併班方式穩住市場運價，降低疫情帶來的損失，超低的油價也提供不少助益。

陽明今年首季營收346.42億元，年減1.24％，4月因歐美疫情擴大，各航歐美線減併班接近三成。亞洲區間航線今年首季貨量小有成長，萬海首季營收180.07億元，年增4.12％，但是4月開始疫情擴大，亞洲區間航線第二季也開始減併班動作，5月份中東、印度與菲律賓估計減併班二到三成，其他航線則是少量減班。

今年的超低油價讓航商減輕不少負擔，國際海事組織今年開始的限用低硫油公約，航商用油成本未增反減，4月份低硫油每噸均價236美元，高硫油168美元，去年同期高硫油均價則高達430美元。

(工商 )