台灣線上零售廠—富邦媒(8454)momo自結4月合併營收48.2億元，年增28.9%，續創歷年同期新高，歐系外資首評富邦媒，給予「中立」評等，目標價為470元，在獲利了結賣壓出籠下，富邦媒今天盤中股價由紅翻黑。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於新冠肺炎疫情宅經濟發酵，富邦媒4月合併營收48.2億元，年增28.9%，再創歷年同期新高，前4月合併營收199.3億元，年增28.8%。

歐系外資發布最新報告指出，富邦媒已經建立關鍵規模和能力，保持台灣B2C電子商務主導地位，並成為台灣最大零售商之一，預估至2024年，台灣在線零售市場複合成長率將達9%到10%，優於整體零售銷售成長2.5%，達到190億美元，這樣的成長動能來自於主要B2C零售商帶動。

富邦媒在過去的5年，持續建設自動化配送中心和衛星倉庫，擴展SKU，從2015年的170萬增加到2022年的400萬，並縮短交貨時間至6小時內，公司目標2022年營收達到1000億元，年複合成長率為25%，因此首評給予「中立」評等，目標價為470元。

(時報資訊)