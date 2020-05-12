金寶(2312)在上周四（7日）下午宣布該公司總經理沈軾榮基於身體健康及減少工作負荷因素辭任總經理，新任總經理由董事長許勝雄兼任。金寶人事大地震消息發布後，金寶股價隔日一舉跌破短中長期重要均線。據指出，許勝雄暫代總經理職務不會太久，近期金寶就將公布新任總經理人選。對於外界盛傳，許勝雄將安排兒子許介立接班金寶，據了解並非傳聞所言。

成立於1973年的金寶，目前是國內消費電子產品製造龍頭廠商，也是東南亞最大的電子製造代工廠。其實新金寶集團在去年就已經啟動新人事布局，先從和碩(4938)挖角網通事業部業務大將潘修玉（Jessica），業界認為，金寶將借力搶大客戶Sagecom、Technicolor及Airris通訊電信的OEM/ODM生意。Jessica作風犀利大膽，常穿高跟鞋在辦公室走動式管理，聽到摳摳摳的聲音就知道美魔女主管駕到，由於Jessica和金寶的企業文化有差異，團隊間合作難免有震盪、融合和挑戰。Jessica帶領的團隊約百人，和碩網通事業部四大金雞母客戶一直以來都與她交情深厚，金寶與和碩搶單大戰已經是暗潮洶湧。業者進一步認為，金寶切入網通領域，未來搶單不只是和碩，還有鴻海(2317)等。

剛辭任的前金寶總經理沈軾榮從2008年開始擔任金寶總經理及泰金寶副董事長職務，帶領公司轉型升級並走向全球布局，上周雖辭任上述職務，但仍專注負責凱碩科技、泰金寶、三緯國際以及新世代機器人暨人工智慧等關係企業董事長職務，協助轉投資公司運作。

目前新金寶的組職架構中，行銷長為潘修玉，營運長為鄒孔訓。

(時報資訊)