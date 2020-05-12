曾列名10大槍擊要犯的藍信祺、去年寄信到總統府揚言「要公開對蔡英文處以死刑」，被依妨害秩序罪嫌送辦，台北地檢署認為，藍男表達其個人政治立場，雖用詞激烈，但並無恐嚇公眾之意，認為罪嫌不足，12日將藍不起訴。

另藍信祺曾於去年在臉書提及「要公開處決蔡英文民進黨、國民黨」、「合法誅殺蔡英文，違抗命令極刑處死」被依恐嚇公眾罪嫌起訴，一審法鎮院都以藍男對現行政治體制、選舉制度不滿，雖文字過於偏激，但屬於政治意見表述，判決無罪。高院今年2月駁回檢方上訴，獲無罪確定。

自稱是「世界台灣皇帝」、去年一度領表想參選總統的藍男，去年4月曾寄信到總統府，指「朕是民主憲政體制唯一合法統治政權」、「川普、習近平、普丁等人都是不法假民主憲政」、而蔡英文政府「實已經被法定證明不法假偽民主憲政政權」，要求蔡宣示效忠，並表示「不法占據國家政權公開極刑處死」，事後被警方依妨害秩序罪嫌送辦。

北檢審酌藍男曾發表類似言論，獲無罪確定，因此參考高院見解，認為藍男是抒發對於現行國家體制等制度的不滿，只是表達個人政見，雖然言論過激，但仍屬自由言論範圍，今予以不起訴。

(中時 )