「科技巡檢」出動空拍機拍攝邊坡並建置3D模型，「天羅監測」利用電腦模擬分析邊坡落石彈跳軌跡。（公路總局提供／王文吉台中傳真）

中橫公路部分路段邊坡陡峭，且地質破碎易落石，開鑿期間共造成225人殉職，開通一甲子之後，施工人員仍曝露危險之下。為此，公路總局導入預警告知及強化防護之思維，建置科技巡檢、天羅監測、防護鋼柵及庇護碉堡等四道安全防護，開創邊坡施工時勞工安全防護之新里程碑。

公路總局第二區養護工程處谷關段長呂正安說明，「科技巡檢」以上帝的視角，每兩周出動空拍機拍攝邊坡並建置3D模型，比對坡面變化、即時掌握浮石及研擬處理對策。若逢豪雨或地震後，上工前再加強空拍檢視，確保進場安全。

「天羅監測」利用電腦模擬分析邊坡落石彈跳軌跡，其後於適當高度處安裝紅外線落石感測系統，當落石經過即觸發感測器，連動之警報閃燈及蜂鳴器響起，作業勞工即迅速撤離工區或於安全處庇護。通常，以45度之邊坡、距工區120公尺高之處設置告警設施，經彈跳分析約可提供下方作業勞工6秒的黃金避難撤離時間。

「防護鋼柵」經落石彈跳分析，可獲落石於工區旁之上邊坡彈跳高度，據以設置較彈跳高度為高之防落石柵，可防止落石飛越進工區而危害勞工。柵之型式因落石大小及衝擊能量而定，以前揭案例，約需打設5公尺高的H型鋼加鋼板，方可抵禦吸收落石衝擊能量。

「庇護碉堡」為來不及撤離工區之勞工，就近預先設置庇護空間以供緊急避難，其內提供求生響笛、乾糧、飲用水及緊急聯繫單位電話號碼等，以利勞工短期維生及求救。

(中時 )