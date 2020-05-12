蔡英文總統接見「台灣護理學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會代表」(總統府提供)

蔡英文總統接見「台灣護理學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會代表」(總統府提供)

今天是國際護師節。蔡英文總統表示，醫療界所付出的辛苦和努力，讓臺灣的康復率領先全球，且已連續29天沒有本土病例，是防疫國家隊裡非常重要的戰力。今年9月，台灣護理學會也將跟國際護理協會合辦「台灣國際護理研討會」，讓護理臺灣隊的專業表現，持續在國際發光發熱。

蔡英文今天接見台灣護理學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會代表，感謝醫療界的辛勞，她說，母親節剛過，今天是國際護師節。這段時間為了防疫，很多護理師都非常忙碌，犧牲了跟孩子相處的時間；也有些快當媽媽的護理師，挺著肚子在第一線努力奮戰，是非常堅強的媽媽隊。

還有許多護理師為了照顧病人，每天要穿脫防護衣好多次。一邊工作，一邊得忍受防護裝備的悶熱，常常是汗流浹背，衣服濕了又乾，乾了又濕。「一整天下來，臉也被口罩壓出痕跡、甚至破皮，真的非常辛苦」。

蔡英文指出，醫療界的辛苦和努力，讓臺灣的康復率領先全球，且已連續29天沒有本土病例。在機場和港口的檢疫人員，就有8成是護理人員，是防疫國家隊裡面非常重要的戰力。她要藉此機會向現場、以及全國所有的護理師，表達最深的感謝。

她提到，為了感謝醫療界的辛勞，前幾天，衛福部擴大對醫事人員的津貼獎勵，除了把急診醫護納入津貼獎勵對象，另外也新增「急救責任醫院防疫獎勵」、以及「收治確診個案獎勵」。

她也看到不論是業者對醫護推出優惠活動、民眾在媒體上的投書、或網路留言感謝，社會上充滿對醫護的感謝、肯定和支持。「現在口罩壓痕，被網友封為光榮印記。相信這些光榮印記會一直留在臺灣人民心底，永遠記得面對嚴峻疫情時，臺灣護理師的勇敢、專業和貢獻」。

蔡英文特別感謝台灣護理學會及護理全聯會。他們付出了許多心力，跟政府密切合作，來提升護理執業環境及勞動權益，包括離職率、空缺率，還有護理薪資，都有逐步改善。並提到，今年9月，台灣護理學會也將跟國際護理協會合辦「台灣國際護理研討會」，讓護理臺灣隊的專業表現，持續在國際發光發熱。

蔡英文也點名在座的衛福部臺北醫院副院長郭憲華、以及衛福部臺中醫院副院長林紹雯，都是衛福部去年特別修訂遴用辦法後，所誕生的護理師副院長。「這不但是衛福部部屬醫院百年來的創舉，也代表了政府帶頭投資護理領導，對護理人員的重視」。

她說，未來，我們還有很多事要一起做，醫護人員都是政府的重要夥伴，除了當前的防疫工作，需要大家的投入，過去這3年多來，我們共同累積了一些成果，希望大家能夠持續提供寶貴的建議，「讓我們一起繼續打拚」。

(中時 )