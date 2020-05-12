近年，大陸不少副省級城市都在積極做大做強城市平台，發揮更大的帶動作用。日前，寧波公布「關於公開徵求全面放寬我市落戶條件意見建議的公告」，提出寧波將根據「甬舟一體化」工作要求，給予舟山戶籍人員遷移戶口同城待遇，舟山市區戶籍等同於寧波市區戶籍，舟山縣市戶籍等同於寧波縣市戶籍。而這也成為全大陸同城化的新標竿。

此外，除了打破與舟山的戶籍壁壘，此次寧波還全面放開落戶條件，上述公告提出，「在本市合法穩定就業，申請落戶時按規定參加本市社會保險，並且本人或配偶在市區城鎮範圍內有合法穩定住所的，在我市申領《浙江省居住證》後即可申請在合法穩定住所處落戶，取消社保繳納年限限制。」、「社保繳納年限累計的範疇由『在本市繳納』放寬至『在浙江省內繳納』，即在省內其他地市繳納的社保可納入本市累計繳納年限」。

隨著「甬舟一體化」的推進，寧波、舟山兩地合併的消息不時傳出。不過，寧波是計畫單列市，財政上與浙江是分灶吃飯，合併舟山存在不小阻力，難度較大。暨南大學教授胡剛表示，寧波和舟山以後會不會合併很難說，行政區畫調整涉及的事情比較複雜，但同城化、戶籍互認是中心城市實現擴容的一個方式；通過戶籍互認，加快同城化，對兩地來說都是利好。

事實上，近年大陸中心城市合併周邊地區的案例不少，比如濟南萊蕪合併、西安代管西咸新區、成都代管簡陽、合肥「三分巢湖」等，這些中心城市通過合併周邊地區的方式，實現了城市平台的擴張。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，寧波此舉有利於加快做大做強中心城市，有更多強二線城市發展起來了，也可以分散疏解北上廣深四大一線城市的壓力，承擔部分功能，帶動更多區域發展，進而促進區域的協調發展。

牛鳳瑞表示，這些二線城市本身有一個發展過程，它們通過公共設施的建設、服務質量的提高、就業機會和收入水平的提高，和北京、上海的差距進一步縮小了以後，人才自然地就會向二線城市流動，這也是必然的。

(旺報 )