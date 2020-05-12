江啟臣出示一張插畫，表示小朋友在疫情下視為英雄的已不是蝠蝙俠，而是護理師。(黃福其攝)

江啟臣送海芋給台灣護師醫療產業工會會員楊卉庭等人，楊談到防疫過程受到歧視，一度哽咽落淚。(黃福其攝)

國民黨立委溫玉霞代表致送由黨籍立委共同寫下的「感恩卡片」給護理人員代表。(黃福其攝)

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳更向衛福部長陳時中喊話，強調護理師節不是演戲的拍拍手，像煙火一樣的「謝謝」，謝完後不爽又打你。(黃福其攝)

今天是512國際護師節，國民黨今天舉辦「戰疫百日·守護國人─護師節為護理師加油！」記者會，邀請護理界代表與會，同時呈現社會各界留言致謝護理人員辛勤付出的「感謝牆」，以及黨籍立委共同寫下的「感恩卡片」，象徵國民黨與社會各界一起向護理人員致敬及致謝，國民黨立院黨團書記長提出四項主張，黨主席江啟臣也送上海芋；會中多位護理界代表控訴工作條件不佳、受歧視，還有人哽咽落淚。

國民黨今天由文傳會主委王育敏公布一面接受各界留言的「感謝牆」，立委溫玉霞代表致送由黨籍立委共同寫下的「感恩卡片」給護理人員代表。

多位護理師代表都表達，不希望只有護理師節這天被表達致敬及謝意，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳更向衛福部長陳時中喊話，強調護理師節不是演戲的拍拍手，像煙火一樣的「謝謝」，謝完後不爽又打你，護理師不是愛錢，要的只是合理薪資及尊嚴工作環境。在急診室擔任惠科護理師的台灣護師醫療產業工會會員楊卉庭，談到防疫過程受到歧視，更哽咽落淚。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安提出黨團四項政策主張，包括：(一) 終結血汗護理師，將要求相關部門落實勞動檢查的相關作為，強化護理人員有關勞動權益的觀念教育，以提升護理人員友善的工作環境。 (二)改善醫院護病比，能讓護理人員有三班輪值且合理的護病比，而非不分白、夜班的全日平均護病比，捨棄「全日平均概念」，訂定合理的護病比。

(三)提高夜班輪值費。衛福部對護理人員照顧及獎勵不足，一般公立醫院的值班費不高，例如三班制的夜班「固定班」是500至900元、「非固定班」400至700元，自101年9月1日實施以後未再調整，將爭取調升。(四)提升護理師尊嚴等，給護理人員的專業更多肯定與鼓勵，減少語言的歧視與暴力，提升工作條件與尊嚴。

黨主席江啟臣最後捧象徵「純潔」、「幸福」、「青春活力」的護理代表花「海芋」進入記者會場，贈送給護理師代表獻上祝福，並出示一張插畫，表示小朋友在疫情下視為英雄的已不是蝠蝙俠，而是護理師。他強調，護理師們冒著染疫風險，肩負防疫工作，絕對是功不可沒的國人健康守護者。他藉著國際護理節的日子，向堅忍不拔、勇敢堅持的護理師們說一聲「你們才是台灣的真英雄！」

(中時 )