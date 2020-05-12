鼎立集團負責人秦庠鈺涉吸金136億元，台北地檢署為追討犯罪所得，聲請沒收秦名下411處不動產及「綜藝天王」吳宗憲2張共5500萬元的本票債權，台北地院一審裁准，但秦提抗告後，高等法院逆轉駁回檢方聲請，讓吳宗憲暫時免遭檢方追債。高檢署12日表示，檢察官早在3月7日就已提抗告，目前仍在最高法院審理中。

高院裁定指出，檢方聲請單獨宣告扣案的物品，包括不動產、銀行存款、現金、債權憑證、手提包、手錶、戒指等物，均非違禁物或專科沒收之物，且秦庠鈺等被告已受追訴並經判決有罪，並非「未能追訴犯罪行為人」，無從依刑法規定單獨宣告沒收。

此外，定讞判決當下適用於刑法修正前的沒收特別規定，犯罪所得或財產上利益應發還被害人，不能宣告沒收，本案被告已與被害人達成和解，原定讞判決也認定犯罪所得均已發還被害人，難認秦庠鈺等人仍保有犯罪所得，故認定檢方聲請單獨宣告沒收無理由，裁定駁回。

秦庠鈺被控推出「金圓互助會」等多項投資方案，招募2萬多名會員，3年多吸金136億6317萬7405元。檢方認為，秦把不法所得用於購買411筆不動產、名牌包、炒股票等，檢調更在秦住處查扣到吳宗憲親簽的1500萬、4000萬元2張本票。

(中時 )