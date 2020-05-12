Morningstar晨星永續投資研究團隊在首份《全球永續投資資金流向報告》(Global Sustainable Fund Flows Report)中發現，在COVID-19肆虐引起的市場拋售中，但全球投資人對ESG的需求保持強勁，而亞洲(不含日本)ESG基金第一季淨流入甚至創新高。

根據晨星基金統計，在2020年第一季，全球整體基金市場淨流出3,847億美元之際，全球永續型基金居然出現淨流入456億美元，顯示全球投資人重視ESG投資。

依晨星基金統計資料顯示，亞洲佔全球永續型基金資產的2.5％，即209.8億美元。2020年第一季，除日本以外的亞洲資金淨流入量創新高，主要受到台灣新基金推出所帶動。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙表示，亞洲投資者對ESG策略的興趣日漸提高，而他們不僅會尋求亞洲註冊的基金去投資ESG，亦會透過歐洲註冊的跨境買賣基金（例如UCITS ），尤其是香港、新加坡和台灣市場。在永續投資日漸受到關注，預計未來將有更多永續投資產品在亞洲市場推出。

陳永熙說，目前市場上有不少永續型股票基金，且數量正持續增加，但固定收益及股債混合類的永續型基金並不多，因此，未來仍有許多增長空間。

依晨星統計，亞洲地區(不包括日本)的永續型基金規模，在中國有45檔永續型基金在當地註冊，佔地區總資產的74％，中國的資金2019年下半年的兩季資金淨流出後，在今年第一季則是出現6,100萬美元的淨流入。

晨星（中國）基金研究中心總監王蕊表示，儘管近年來資產管理公司對推出ESG產品興趣漸增，但在中國大陸基金投資者似乎對此類產品未抱有同樣興趣，這意味著ESG的標籤並不一定會使這些基金對投資者更有吸引力，而績效往往是投資者選擇基金時考慮的關鍵因素，由於這類型基金在過去二年表現平平，應是在2019下半年出現資金淨流出的主要原因。在2019年的牛市中，ESG基金的大多數未能擊敗非ESG基金，而在2018年的熊市中，它們也沒有表現出更強的抗跌能力。

(工商 )