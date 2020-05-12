中原大學副教授招名威疑因發言惹議，被校方要求向陸生道歉。招名威找立委舉行記者會控訴校方，全案原委尚待調查。行政院發言人Kola Yotaka表示，校園內不允許矮化國格，政院反對歧視，校方應與相關部會共同合作盡速查明真相，向全體師生說明。

招名威指控校方基於政治目的，要求他在課堂上道歉。教育部專案小組現正了解相關內情。

Kolas說，政院尊重大學自主，但校園內不允許矮化國格。政院反對歧視，也不允許打壓學術自由；呼籲校方與相關部會共同合作盡速查明真相，向全體師生說明。

(中時 )