招名威事件 政院：反歧視、校園不允許矮化國格 12:252020/05/12 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院表達對招名威事件立場(Kolas臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中原大學副教授招名威疑因發言惹議，被校方要求向陸生道歉。招名威找立委舉行記者會控訴校方，全案原委尚待調查。行政院發言人Kola Yotaka表示，校園內不允許矮化國格，政院反對歧視，校方應與相關部會共同合作盡速查明真相，向全體師生說明。 招名威指控校方基於政治目的，要求他在課堂上道歉。教育部專案小組現正了解相關內情。 Kolas說，政院尊重大學自主，但校園內不允許矮化國格。政院反對歧視，也不允許打壓學術自由；呼籲校方與相關部會共同合作盡速查明真相，向全體師生說明。 (中時 ) #校方 #政院 #校園 #大學 #國格 也許您會感興趣 推薦閱讀 當大學師生面臨飢餓 04:102020/05/08 時論廣場 1500億紓困過關 廣發現金落空 04:102020/05/09 生活新聞 遠距醫療 可視訊還能測心跳 04:102020/05/09 生活新聞 【霸凌女中2】女學生誤喝粉筆水喉嚨慘灼傷 等半年等不到正義 07:512020/05/09 社會 台大校園最快5月18解封？校方回應了 11:152020/05/09 生活 南市率先開放校園 中市16日跟進 04:102020/05/11 政治要聞 中原大學副教授控校方護陸生 中原：維護各國學生受教權 14:522020/05/11 政治 老師在課堂上講中華民國被要求道歉？ 中原：無此事 14:432020/05/11 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 20:292020/05/11 生活 官田國小幸福農場 下月割稻義賣 01:032020/05/12 高雄屏東澎 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 - 政治 顧立雄任行政院副院長？本人親回：若有機會回民間更高興 - 政治 以為撿到槍？招名威調侃陸生 何志偉遭酸：傻子被耍 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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