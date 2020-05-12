高雄郭姓男子與傅姓機車騎士發生行車糾紛，竟當街徒手打死傅男，法院審理期間，郭男否認犯行，辯稱傅男是自己倒地，一審高雄地院不採信，依傷害致死罪判他7年6月徒刑，他上訴至高雄高分院遭駁，再上訴最高法院，仍被駁回，全案確定。

判決指出，郭男2019年3月13日上午步行至高雄市鳳山國車旁人行道上，傅男騎機車差點擦撞郭男，兩人因此起口角，傅男按捺不住情緒，出手打人，郭男氣得還手，扭打過程中推倒傅男，傅男頭部重擊地板，郭男又跨坐上去狠揍傅男臉部數拳，致傅男顱骨骨折、腦出血，傷重不治。

郭男遭檢方依傷害致死罪起訴，法院開庭時，他辯稱傅男先動手打他，然後突然倒下去，自己才又補了一拳；辯護律師則說，郭男剛動完胸腔手術，無法施力，不可能推倒傅男，傅男可能受自身疾病影響，突然暈眩自行倒地。

不過，兩位目擊證人稱，他們當時在案發現場玩寶可夢，看到兩人口角一陣後分開，郭男過馬路到一半，又折返回來嗆聲，雙方就扭打在一起，有看到郭男伸手推傅男，傅男當場後仰倒地，「碰」很大一聲，然後就躺著完全沒動，郭男卻還跨坐上去揍臉。

一審合議庭認為，證人所述情節，與現場監視器畫面、檢方相驗、解剖報告所載的受傷狀況相符，故不採信郭男辯詞，依傷害致死罪判刑7年6月，郭男不服一路上訴，二審高雄高分院、三審最高院均維持一審見解，駁回上訴。

(中時 )