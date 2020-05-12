趙駿亞今年1月10日晚間6時許，因趕著回家和爸媽吃飯，行經民進黨在凱道舉行的選舉造勢活動地帶，欲穿越交通管制區，而與執勤員警爆發口角衝突，一氣之下推倒員警，被警方依妨害公務罪嫌移送台北地檢署複訊，訊後5萬元交保。雙方和解未果，台北地檢署偵結，將趙駿亞依妨害公務及傷害罪提起公訴。趙駿亞經紀人對此表示「一切靜待司法程序」。

趙駿亞在當時事發後曾公開道歉，坦言對「誰先動手誰就有責任」的法律問題有不當的了解，並解釋「我那時候很趕著跟父母吃飯，不是要衝撞路障，路障是我的車到前面才擺的。」他承認自己可能沒有設身處地想說員警可能已執勤2天、很辛苦，也可能還沒有吃飯，「我可能比較自私一點，才會發生今晚的事情，不好意思，對不起。」

外型陽光健康的趙駿亞當年以演出《新兵日記》帥氣班長走紅，近年則在八點檔《甘味人生》、《金家好媳婦》都有吃重演出，最近又演出東森《姊妹們 追吧》，該劇製作人謝育秀被追問此事時表示，「我個人和劇組都很肯定他在劇中的表現，他是個敬業的好演員，和劇組相處非常融洽，但是因為衝動做錯事了，也會得到教訓，希望他可以從中反省」。她強調：「不會因此抹滅他在劇組的表現，不會切割，也不會放棄他，因為他在專業上是受到肯定的，會給他機會，讓他在戲劇上的努力被大家看見，現在就是一切靜待司法程序，靜待司法結果。謝謝。」

(中時 )