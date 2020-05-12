彰化家扶中心的小朋友與弘道老人基金會的長輩，在現場都開心的戴起竹炭口罩套。(吳建輝攝)

張志維所贈送的竹炭纖維口罩套，用無染純竹炭纖維編織，透氣佳、還可抑菌除臭。(吳建輝攝)

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全拜全民防疫意識充沛，不管口罩或其他相關防疫物資，都會隨身攜帶，就讀大葉大學管理學院碩專班的學生張志維，本身從事運動襪、護具等產品開發，今天特別攜手學校，捐贈5千竹炭口罩套與1千壓力襪，給彰化家扶中心與弘道老人基金會，幫助社福團體及弱勢族群防疫。

彰化家扶中心主任王震光表示，國內疫情目前算是緩和，但社區的防疫還是很重要，彰化家扶服務很多弱勢家庭，因為生活環境的關係，還有學生到校上課，身心障礙孩子就醫等等，都需要口罩，現在政府雖然有提供足夠口罩，但我們還是能省則省，感謝張老闆提供竹炭口罩套，與孩子們一起抗疫。

大葉大學校長梁卓中說，疫情傳出後學校也成立緊急應變小組，近期疫情逐漸明郎，學校做好自己防疫工作外，也善盡社會責任，攜手在地企業捐贈防疫物資給社福團體，總經理張志維就是本校碩士在職專班的學生，他用行動來支持，跟大家一起挺過這次的疫情。

張志維說，因疫情公司特別開設一條用竹炭纖維生產的口罩套，他們用無染純竹炭，透氣佳、還可抑菌除臭，特別花費一個月的時間感製5千個機能竹炭口罩套，透過學校捐贈給彰化家扶中心與弘道老人基金會，為台灣防疫盡一點心力。

(中時 )