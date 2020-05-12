TOYOTA總代理和泰車(2207)續推新車款，由福原愛與江宏傑夫妻代言的SIENTA在台熱銷累計已超過五萬台，這次推出雙色外觀全新上市拉抬車市銷售。

新冠肺炎疫情逐漸影響到消費者信心，導致4月汽車銷售下滑。據統計，4月整體車市掛牌3萬822台，年減11.1%，月減17.3%，汽車龍頭和泰汽車4月銷售也呈現雙位數下滑。展望5月車市，業者估計仍續降，和泰車推新車及優惠刺激買氣。

和泰汽車4月總銷售量為1萬361台，年減12.9%、月減11.6%，市佔率33.6%，持續坐穩龍頭寶座。

今年至4月30日為止，車市年增幅度縮減至3.1%，車市規模為13萬4868台。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至4月30日掛牌數為4萬5911台，年增10.2%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達34%。

和泰車4月營收185.97億元，較上月減少3.79%，較2019年同月減少4.55%。今年1-4月營收751.15億元，仍較去年同期增加21.28%，續創歷史同期新高。

和泰車於5月12日發布SIENTA雙色外觀正式上市。TOYOTA SIENTA藉由靈活的車身尺寸、座椅變化的彈性空間運用、低地板設計的乘車便利性、電動滑門的設計等實用機能，受消費者喜愛，自2016年上市，至今年4月底，在台累計銷售台數已超過5萬台。

新登場的SIENTA雙色外觀設計，透過全車頂與車側後視鏡燻黑造型，打造率性獨特風格。SIENTA滿足家庭出遊載人載物需求，也是創業族的得力助手；搭配與休旅車相近的駕駛視野，讓SIENTA成為許多女性車主、首購族的選擇之一。今年5月底前完成領牌、交車的SIENTA車主，贈送市價17,800元的交車禮－大金除菌空氣清淨機，並加碼5年14萬公里延長保固與50萬50期0利率方案。

(時報資訊)