高通最新宣布，發表高通Snapdragon 768G行動平台，這是繼Snapdragon 765G之後的新一代產品，在多項效能上均做出提升，且更強調提供智慧的沉浸式電競體驗，展現高通再將5G觸角延伸到行動電競，藉此欲拿下更多市場。

高通表示，Snapdragon 768G相較於Snapdragon 765G在性能上均進一步提升，還提供了卓越的電競性能、5G連網能力和多相機智慧功能，同時維持電池續航力。此外，Snapdragon 768G與Snapdragon 765和765G的針腳和軟體相容。

Snapdragon 768G內建的Snapdragon Elite Gaming精選功能，能提供特殊的遊戲外掛程式和優化、更流暢的遊戲操作，並且透過真實的10-bit HDR使畫面的細節和色彩更為細緻，打造高品質的行動電競體驗，這是第一個支援Adreno Updateable GPU可更新驅動程式的7系列平台，可讓玩家控制GPU驅動程式的更新和設定達到最高螢幕刷新率，進而在他們最喜歡的遊戲中解鎖頂級視覺保真度。結合威力強大的Adreno 620 GPU，繪圖渲染速度比Snapdragon 765G最高快15%，並且支援120Hz顯示螢幕，使用者可以享受逼真的電競體驗和領先業界的每單位功率效能。

Snapdragon 768G像其前身Snapdragon 765G一樣致力於將5G優異的多模連網能力拓及全球，與Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統支援所有關鍵區域和頻段，包括5G毫米波與sub-6 GHz、5G獨立(SA)和非獨立(NSA)模式、TDD與FDD頻段的動態頻譜共享(DSS)、全球5G漫遊與multi-SIM支援等。Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統旨在提供高達數千兆元級3.7Gbps的峰值下載速率和高達1.6 Gbps的上傳速率，確保為全球使用者提供強大覆蓋率、以及全日電池續航力。

高通今日也同場宣布，推出的Redmi K30 5G極速版，是首款基於Snapdragon 768G推出的商用裝置，支援5G SA/NSA雙模、120Hz顯示螢幕和高達64百萬畫素的相機。

(時報資訊)