京城銀（2809）今（12）日於台南召開2020年股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利1.5元，以昨（11）日收盤價32.6元計算，現金殖利率達4.6％。京城銀訂5月28日除息交易，6月19日完成現金股利發放。

京城銀今日股東會亦完成第15屆董事改選，新任4席董事包括天剛投資代表人戴誠志、蔡炅廷，富強投資代表人蔡忠昌、歐慶順，以及陳肇隆、姜宏亮、侯全富3席獨董，中立董事比重達43％。會後召開臨時董事會，推舉戴誠志續任董事長。

2019年中美貿易戰加速全球供應鏈重組，在台商回流抵銷負面影響，以及國內投資、出口及民生消費優於預期，京城銀2019年稅後淨利34億元，年增18.1％，每股盈餘（EPS）2.99元。逾放比0.01％、呆帳覆蓋率9917.55％，資產品質表現優於同業平均。

京城銀去年總資產規模達2827億元，每股淨值創36.18元新高，資產報酬率（ROA）、淨值報酬率（ROE）為1.38％、10.3％。資本適足率（BIS）、第一類資本比率分別提升至15.04％、14.56％，展現健全財務結構與經營績效成果。

由於整體財務體質健全且資本公積充沛，京城銀盈餘配發政策採現金股利政策為主。隨著法定盈餘公積已正式超越資本額門檻，明年起現金股利配發將不再受限1.5元門檻。戴誠志先前表示，明年股利配發是否增加，需視今年整體營運情況而定。

面對新冠肺炎疫情衝擊各產業，京城銀運用長期經營在地社區發展優勢，積極配合政府辦理紓困方案，截止8日已協助828戶申請央行紓困融資方案，融通資金超過4.6億元，稱霸民營銀行。

同時，京城銀在疫情緩和時發起「不找零運動」，率先同業加碼發放每名員工3000元，希望同仁在配合疫情政策下，可帶著家人或朋友到生活周遭商家消費，試試「消費不找零」，全行總動員齊心為活絡社區經濟盡份心力，以行動展現回饋鄉里決心。

展望2020年，考量疫情尚未獲得有效壓制，加以各國央行貨幣政策寬鬆力道、地緣政治衝突等不確定因素，均為國內經濟帶來不確定風險，京城銀將持續深耕長期往來忠誠客戶與社區經營，同時強化數位金融服務發展與創新金融業務開發，提供更優質更有效率的服務。

京城銀指出，去年全行理財手續費收入4.05億元，年增達10.66％，可見深耕效益逐步展現。預期在體質轉好的基本條件下，今年將以台外幣總存款年度均值達1982億元、台外幣總放款年度均值達1579億元為目標，盡全力為股東創造最大利益。

(時報資訊)