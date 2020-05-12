慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩(2357)AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩先進的AI人工智慧技術解決方案，協助整合慈濟7家院區的醫療大數據與研究數據，運用AI人工智慧，攜手開發「慈濟醫療大數據平臺」，提升醫療服務品質，打造慈濟醫療人工智慧發展新世代。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示：「在這次疫情下，更清楚讓大家知道醫療大數據與AI結合應用的重要性。本次合作華碩AICS為慈濟醫院規劃以人為本的智慧醫療環境，從協助建構醫院內部去識別化的研究型資料庫開始，再到醫療大數據分析、醫療影像分析、自然語言處理等先進AI核心技術，願景是希望有一天，醫療團隊使用醫療數據時，就像使用Google Search一樣簡單、快速且精準。」

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，感恩雙方能夠跨界合作，結合醫療專業與AI人工智慧科技的應用，是現代智慧醫療的趨勢，更是醫療產業迎向大數據時代的必經之路，華碩AICS團隊將人工智慧導入慈濟醫療系統，未來除了能提升醫療品質與成效，更能提供醫界對疾病的預測(Predict)與預防(Prevent)，朝精準醫療大步邁進。

2019年7月在慈濟醫療資訊顧問廖威博的推動下，展開與華碩AI研發中心AICS攜手合作，逐步建置慈濟醫療大數據平臺與AI人工智慧的應用。

目前慈濟與華碩AICS合作開發的11項醫療AI專案，已分別在台中、花蓮、台北、大林4家慈濟醫院陸續啟動。

合作案除了目前正在進行的「ICD-10編碼AI推薦引擎」（診斷碼與手術碼人工智慧推薦引擎）、「病人出院後14天非計畫再入院率」、「慈濟研究型資料庫」、「管理指標資料庫」、「華碩智慧安保人臉辨識與門禁系統在醫院的應用」等，並結合臨床與醫院經營管理的專業，與AI人工智慧科技結合，持續進行應用、開發與測試。

而慈濟與華碩團隊開啟的第一個醫療AI合作案「ICD-10編碼AI推薦引擎」，以半年時間，就獲得台灣病歷資訊管理學會的認可以及使用醫師的讚賞。

(時報資訊)