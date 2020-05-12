有鑑於5G世代大量資料傳輸以及企業對資安防護的高度要求，工控儲存與記憶體品牌宇瞻(8271)發表CoreSecurity2資安防護進化技術，整合獨家四大創新安全保護技術，包含Destroying硬體破壞及軟體抹除技術、Erasing磁碟資料抹除技術、Encrypting加密保護技術以及Protecting資料及硬碟保護技術，因應企業資料大量傳輸及安全防護的需求。

因COVID-19冠狀病毒疫情影響，許多企業目前仍採行在家工作模式，因大量員工從遠端登入公司網路和使用雲端應用程式需求，企業可能面臨防護門戶大開，造成資料安全風險和網路威脅。宇瞻科技新發表CoreSecurity2資安防護進化技術，從軟、硬、韌體全面提升資料的保護機制，提供儲存裝置更高規格的可靠性。

宇瞻科技CoreSecurity2可內建於自家品牌Apacer SSD工業用固態硬碟產品的專屬資料保護技術，整合獨家四大創新安全保護技術，因應企業客戶對資料保護的高度要求。為滿足不同應用的儲存裝置需求，CoreSecurity2支援多樣SATA、PCIe介面工業級固態硬碟，除伺服器及網通應用外，同時也提供符合工規嚴苛環境及寬溫系列規格，可適用於極端環境之工業、國防與軍事等應用。

(時報資訊)