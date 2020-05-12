台股三月份爆跌，之後一個多月從谷底回檔逾千點，對此一向被視為金融圈「股神」的京城銀行董事長戴誠志今日在股東會後受訪時指出：「這是散戶螞蟻雄兵的力量！」他更透露他近來所觀察到的現象指出，京城銀行的證券交割戶的新戶及存款量都大增，他相信證交所的所有統計數字，會更可觀。

京城銀行今日開完股東會，現任董事長戴誠志及副董事長蔡炅廷雙雙續任，京城銀今年配發每股1.5元的現金股利，已訂5月28日除息，6月19日發放。

此外，京城銀行在台股操作上，戴誠志指出，雖仍維持先前約40億的投資水位，但已有相當程度的「換檔操作」，其中由於看好台積電獨步全球的奈米技術領先，因此戴誠志坦言，在京城銀行換股操作時盛情擁抱台積電，以更大的力道來加碼。

戴誠志指出，儘管三月份台股崩跌、外資大撤退，但是來自散戶的投資信心及力量對台股指數發揮有力的彌補：「民間有相當的儲蓄資金，對這波台股回漲發揮了很大的支撐！」他也以「買房」為喻：「就像一棟房子至少要住5、6年，或10年以上，買股票也應該長線操作，不要炒短！」

而在投資面，除了台股投資，美債加碼仍然是重要的一環，其中戴誠志指出，銀行絕大部分的債券都放在投資等級債券之外，另外有約當淨值10％的部位可放在非投資等級債，即所謂的垃圾債，不過此時京城銀已找好「逢低買進」的新目標，對此戴誠志透露， 例如海外包括油品、百貨業等先前信評都很高的公司債，現在因為疫情而被信評快速降評，以致已成為非投資等級債的這些標的，由於疫情結束之後仍有成長潛力，現在已成為京城銀對非投資等級債的重要投資目標。

至於台灣的情況，六月份央行會否再降息？他也以NCD的最新市況來分析，先前是6兆，現在是8兆，市場資金氾濫已太嚴重，他認為不僅美國聯準會利率已降無可降，連央行在六月份理監事會議，都應該不會再降息。

對於未來銀行的獲利展望，戴誠志分析，3、4月份的財富管理業務大致衰退4成，他認為由於疫情使得理專不能跟客戶「面對面」，因此財管手續費收入銳減在所難免。

(工商 )