疾管署副署長莊人祥12日表示，今年度「在家愛滋自我篩檢計畫」即日起「增加開放網路訂購試劑」，民眾可上網訂購、並選擇鄰近超商取貨，於收到送達通知後，「7日內」至超商支付245元，其中200元試劑費，以及45元物流費，之後即可取得試劑。

莊人祥說，目前可取貨付款之門市僅限7-ELEVEN，未來將陸續增加全家、OK、萊爾富等超商通路。寄送試劑的外包裝將不會有任何標示內容物和寄送廠商名稱，充分隱私保障。

疾管署表示，民眾檢驗結果無論為陽性或陰性，均可依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及註冊會員(匿名)，將核發免費試劑電子兌換券1張，該兌換券可自用或轉贈親友使用。並有「愛滋自我篩檢、登錄檢驗結果抽大獎」活動，共計超過240個獎項，最大獎為便利商店禮券1萬元，歡迎完成篩檢之民眾上網登錄檢驗結果。

疾管署提醒，自我篩檢試劑為初步檢驗，民眾若初步篩檢呈陽性，無須過度驚慌，並儘速至愛滋指定醫事機構進一步確認檢驗，疾管署補助當次就醫掛號費及部分負擔。

此外，疾管署提到，衛生局及相關民間團體也提供匿名篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，如有需求可多加利用。

(工商 )