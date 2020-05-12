急診室專科護理師楊卉庭今天在國民黨慶祝護士節記者會中落淚指出，在對抗新冠肺炎疫情過程中，醫療人員與家人常遭歧視，護士面臨的醫療照護環境也需要改善，包括不合理的跨科支援等，希望護理人員平日就能多受點尊重，而不是只到護士節才受到重視。內視鏡護理師陳欣瑤也說，有醫院告訴護士不聽話就不要做，但台灣已嚴重缺乏護理人員，這句話若一語成讖，將成為醫療界的惡夢，因為沒人願意再踏入醫院照護病人。

今日是512國際護師節，由於今年爆發新冠肺炎疫情，站在防疫第一線的護理人員更是十分辛苦的替國人守護健康，國民黨也召開記者會，邀請護理界代表現身說法，並同時致贈現社會各界留言、感謝對護理人員辛勤付出的「感謝牆」，及藍委也共同寫下的「感恩卡片」，象徵國民黨與社會各界向護理人員忠於職守、無怨奉獻致上崇高的敬意與謝意。

為了讓護理師們在第一線工作無後顧之憂，立法院黨團書記長蔣萬安提出四項政策主張，希望以實際行動替護理人員建構更友善、更良善、更完善的工作環境，打造台灣更健全、更周延的醫護體系。4項政策主張包括「終結血汗護理師」，「改善醫院護病比」，「提高夜班輪值費」，「提升護理師尊嚴」。

國民黨指出，希望能讓護理人員有三班輪值且合理的護病比，而非不分白、夜班的全日平均護病比，避免護理師過勞，保障合理工作權益。國民黨也主張，為了改善護理血汗的勞動環境，應捨棄「全日平均概念」，訂定合理的護病比。此外，由於護理人員必須早晚夜輪班，生活作息不定，日夜顛倒。國民黨希望爭取調升夜班、非固定班的津貼，為護理人員帶來更多鼓勵。

國民黨主席江啟臣今天也親自送給護理師們護理界的代表花「海芋」，對堅守在崗位上奉獻心力且充滿熱情的護理人員，獻上最誠摯的祝福。江啟臣強調，新冠肺炎肆虐全球，台灣抗疫有成，受到世界的肯定，他希望藉著國際護理節的日子，向堅忍不拔、勇敢堅持的護理師們說一聲「你們才是台灣的真英雄！」

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(中時電子報)