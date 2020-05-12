今天是國際護師節，蔡英文總統透過網路社群平台向護理師致敬、致謝，她也列舉政府為護理師所做提高津貼獎勵等四件事，還要大家「遇到護理人員時，記得一起好好說聲謝謝喔！」

蔡英文今天在臉書丶Telegram 等社群平台表示，防疫期間，我們都對一個畫面有很深刻的印象，那就是為了照顧病人，護理人員忍受長時間穿著防護裝備的悶熱，臉上被口罩壓出痕跡，甚至破皮的畫面。

她說，口罩壓痕被很多人稱作光榮印記。因為有護理人員的努力，機場和港口的檢疫才能成功，患者和隔離者才能得到妥善照顧，台灣也才能將近一個月沒有本土病例。「我相信，護理師的勇敢、專業和貢獻，將會深深留在每個人心底」。

除了向護理師致敬、致謝，蔡英文強調，我們也為護理師做了這些事：

1.擴大防疫醫事人員津貼獎勵。

2.和護理團體合作提升執業環境及勞動權益。

3.衛福部部屬醫院開始有護理師副院長。

4.公布台灣護理人力報告讓世界看見。

她也要求大家遇到護理人員時，「記得一起好好說聲謝謝喔！」

(中時 )