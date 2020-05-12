啟用典禮活動後，許多彰化縣阿公阿嬤一早從彰化火車站搭車前往台中。（謝瓊雲攝）

啟用典禮活動後，許多彰化縣阿公阿嬤一早從彰化火車站搭車前往台中。（謝瓊雲攝）

彰化長青幸福卡再新增第4家合作客運，持卡人可利用每月1000元額度免費搭乘中鹿客運16路、9018路客運，透過快速公路與國道連結中彰生活圈，來往車程更便捷。（謝瓊雲攝）

彰化阿公阿嬤好幸福！彰化縣政府12日在彰化火車站前廣場，舉行彰化縣長青幸福卡中鹿客運16路及9018路啟用典禮，方便更多年長者、身障者持卡內1000元免費額度搭乘，路線經由國道直達台中，十分便捷。

彰化縣長青幸福卡針對持卡的65歲以上長者、身心障礙者，提供每人每月1000元額度，原本可使用於彰客、員客和南投客運等3家客運所有路線，本月起再新增第4家中鹿客運。

彰化縣長王惠美表示，2條路線連結中彰生活圈，回應許多縣民的通勤上班、消費購物等需求，達到接駁轉運、休閒娛樂等功能。其中，16路從彰化火車站發車，經彰南路上74線，可直達臺中國家歌劇院、秋紅谷及新光三越、大遠百、老虎城等百貨公司，終點站朝馬轉運站，更可轉成國道客運南來北往。9018路則自鹿港客運總站、經國道1號中山高速公路，開往臺中火車站，大幅減少民眾往返中彰，更有固定班次時間為無障礙巴士。

中鹿客運總經理李銘淦指出，16路客運4月初上路以來，民眾反應熱烈、幾乎班班客滿，目前平日、假日每天都有20個班次，其中假日已從22人座中巴改為42人座的大巴。

縣府指，中鹿客運9018路自鹿港總站無障礙班次發車時間為07：20、11：00、15：00；臺中火車站無障礙班次發車時間為06：00、09：00、17：00，歡迎身障朋友多加利用。

(中時 )