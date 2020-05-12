蔡英文總統520將展開第二任期，總統府祕書長陳菊已確定出任下屆監察院長，府祕書長職缺則由前立法院長蘇嘉全接任。對此，前立委沈富雄認為，陳菊、蘇嘉全被打入「半冷宮」，至於行政院副院長陳其邁，自知2024年總統大選他沒份，因此可能會去選高雄市長。

沈富雄在節目《少康戰情室》中表示，今年的520會相對平淡，蔡英文的演講稿沒有驚人的地方，人事布局也沒什麼了不起，跟大家預期差不多，而陳菊跟蘇嘉全，一個去監察院、一個到總統府，表示這兩個人的政治生命還沒結束，且他們個人意願滿強的，那總統不願意說，在我的手裡把你們兩個解決掉，「所以就去這個半冷宮，監察院跟總統就不是冷宮，是半冷宮」。

至於陳其邁，沈富雄認為很有意思，依陳其邁的講法，表示他會去選高雄市長，因為陳其邁已經算過了，大概曉得2024的總統候選人他沒份，沒有希望，所以他還是去選高雄市長。

另外，沈富雄也提到台灣經濟，他說，台灣的財經人才不管藍綠，真的沒有一個能夠看大局的人，要改變台灣經濟，就是要讓台資回來，政府給出所有優厚的條件，但有一件事情不可以做，那就是不要炒房地產，超過每坪80萬元以上的通通課稅，且課稅80%以上，如果不炒房地產，everything you can do（什麼你都可以做），這個才重要。

(中時電子報)