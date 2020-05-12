台積電是否赴美國設廠再度成為市場關注焦點，還有媒體點名台灣美光董事長徐國晉可望「回鍋」負責台積電美國建廠。徐國晉被媒體問及此事，僅簡短回應「沒有這回事」。

近期外媒又傳出，川普政府基於國家安全考量，要求英特爾、台積電等多家半導體廠商赴美國設廠。

面對外媒不斷放消息指赴美建廠一事，台積電還是維持一貫回答，「目前尚無具體赴美設廠計畫。」據了解，台積電主要考量還是成本問題，要拉一條生產線前往美國除了耗費人力、時間，相關供應鍵銜接也是一大考驗，另外，夾在美中之間政治因素也是無法排除的風險。

中央社報導，儘管台積電赴美國設廠八事沒一撇，不過外界已點名，曾任台積電美國子公司WaferTech總經理的徐國晉，可能負責台積電美國建廠事宜，但徐國晉今（12日）受訪時說「沒有這回事」；而台積電也低調表示，對市場傳聞不予評論。

(中時電子報)