全球知名航空服務調查機構SKYTRAX公布「2020世界最佳機場」（The World's Best Airports of 2020）排名，新加坡樟宜機場連續8年拿下第1名，日本則有4座機場進入前10名，我國桃園國際機場則是從去年13名退步為18名。

SKYTRAX評比，2020年最佳機場前10名，依序為新加坡樟宜機場、東京羽田機場、卡達哈馬德國際機場、首爾仁川國際機場、慕尼黑機場、香港國際機場、東京成田機場、名古屋中部國際機場、阿姆斯特丹史基浦機場以及大阪關西國際機場。

前10名機場有8座位於亞洲，其中樟宜機場已經連續8年拿下最佳機場第1名，日本則有4座進入前10名。史基浦機場過去落在11至20名間，這次則擠入前10名。桃園國際機場今年排第18名，相較去年第13名是退步5名。

SKYTRAX也公布其他獎項排名，全球「最乾淨機場」由羽田機場拿下，關西機場被評為「最佳服務人員」，仁川機場獲得「最佳機場航廈」與「最佳轉機機場」。

(中時 )