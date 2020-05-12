環保署預計在今年提高「自備環保杯獎勵辦法」優惠金額來達成塑料杯減量，然而根據統計臺灣在2018年已用掉20億個飲料杯，使用量比過去環保署統計的年用量增加5億個，環團擔憂若今年的減量措施仍然僅有獎勵一途，在實際用量上可能不減反增。

近日綠色和平(Greenpeace)實地走訪連鎖便利商店與飲料店，發現自備環保杯的比例約3％-10％，顯示獎勵措施的實際減量成效不彰，且無法適用於外送消費模式，面對環保署所提出的「2030年全面禁用一次性飲料杯」目標，環保署應與業者研商增加更多減量措施，如「店家改提供可重複清洗的飲料杯」和「店家以押金方式提供環保杯」等，儘速併入現行辦法中。

2011年環保署統計一次性飲料杯使用量每年約15億個，並公告「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收實施獎勵方式」，要求受管制對象須提供現金折扣、集點換購、飲料加量等優惠，以鼓勵消費者自備環保杯。當時環保署預估在獎勵辦法公告後可減量約1成，也就是一年減少約1.5億個，但後來發現自備環保杯的比例常常不到1成，去年推算臺灣在2018年已用掉高達20億個飲料杯，獎勵辦法形同虛設。

綠色和平專案主任唐安表示：「獎勵辦法失效，即使再把折扣提高，民眾不見得買單，環保署今年應擴大採取其它減量辦法，供店家與消費者有更多減塑措施可以選擇，儘早改變依賴一次性飲料杯的習慣和模式，才能突破成效不彰的困境。」

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，環保署除應訂定逐年減量目標外，也應把自備環保杯折價金額從現在的2元提高到每杯5元以上，提高消費者自備環保杯動機，同時讓環保杯租賃服務能成長茁壯。

台灣環境資訊協會專案經理陳姿蓉說，政府近年大力推動循環經濟，但現行的回收大多是降級回收成為其他再製品，只是延緩丟棄的時間，環保署應更積極媒合各方資源並規劃，讓業者與消費者共同合作、共同承擔環境成本，使消費模式轉型以更友善環境、更永續的方式經營。

(中時 )