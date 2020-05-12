截至昨天為止，已連續29天沒有新增本土個案，今天有希望迎接第30天；交通部長林佳龍上午證實，規劃在520後啟動防疫旅遊，至於安心旅遊啟動時間，得配合指揮中心對疫情的判斷再決定。

林佳龍說，觀光業已經有在規劃相關的旅遊行程，公協會很有經驗，特別是有參加第一階段人才培訓的學員，除了在課堂上充電、進修、提高競爭力，也希望藉助旅行業從業人員走到戶外做示範；在落實防疫的前提下，如何玩的安心，防疫旅遊也是戶外版教學，對已經參加觀光人才培訓的對象，包括：防疫車隊或是防疫旅館從業人員，未來都還在防疫第一線，以他們做為種子來推廣防疫旅遊，目前已有具體方案及規劃，不管大中小型旅行社也會搭配區域觀光旅遊，把優質旅遊行程結合食宿遊購行，讓大家能踩線，是一個踩線團。

外界關心，防疫旅遊穩定後1至3個月，是否會在暑假期間推出安心旅遊？林佳龍說，要配合指揮中心對疫情的判斷來做決定，不過交通部都有超前部署。

他說，安心旅遊就是要配合擴大國民旅遊，先前預算已編列20億元，「希望能點火後，造成觀光業復甦」，柴火要點到多旺，將視未來復甦情形再做決定。

由於國人出遊習慣並不會跟團，對此，林佳龍說，國旅基本上自由行還是居多，初步的防疫旅遊會以旅行社帶團為主，至於食宿遊購行方面，很多自由行旅客一樣會利用相同路線，所以會有類似促銷活動等，也希望業者加碼，透過某種結盟提供優惠，當防疫旅遊起了示範效果，相關景點飯店餐廳跟遊樂場所，很自然的會有帶頭行銷的效果。

(中時 )