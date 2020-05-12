90年代公牛王朝最後不歡而散，外界認為是老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)太摳門，一部分可能是因為大哥麥可喬丹(Michael Jordan)沒有帶頭喊過加薪。喬丹第一次3連霸的年薪僅300多萬美元。

藍斯道夫說：「喬丹轉去打棒球(1994年)的時候，我還繼續付他職籃的薪水，大概是300萬美元左右。我付錢給他沒別的理由，就是因為他生涯都拿低薪，而且他幫大家賺了很多很多錢。」

如果喬丹1993年就退休，他生涯薪資累積只有1627萬美元，在當時或許不低，但以喬丹的身價簡直是笑話。等到喬丹回歸，率領公牛打出72勝的那一季，年薪385萬美元，只跟杜德利(Chris Dudley)這種無名小卒一樣。

後來聯盟掀起了濫用「大鳥條款」(柏德條款, 不計薪資上限簽約)的風氣，一些球員仗著年資亂抬價，也能拿到幾百萬美元。喬丹最後兩年(1997, 1998)才終於獲得3000萬美元年薪，當年的團薪上限2400萬美元，喬丹一人就超過整支球隊。考量到他生涯的低薪，這只能算公牛老闆補給他的，總計13年平均700萬美元。

喬丹當初從新人合約跳到百萬合約，還是藍斯道夫主動給他加的，因為喬丹根本沒來向他要錢。喬丹自1984年奧運成名，與NIKE聯手橫掃籃球鞋市場，還有數不清的代言，球場的幾百萬薪水他不在乎。《富比世》估計喬丹至今已從NIKE合作賺到10億美元。

(中時電子報)