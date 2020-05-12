曾培育多位職棒球星包括前大聯盟巨投王建民、陳金鋒、「金臂人」黃平洋、「假日飛刀手」陳義信的位於新北市土城區中華中學，驚傳開到7月就關門停辦。

中華中學曾是國內棒球搖藍，卻傳7月關門停辦。（圖／吳家詮攝）

一名就讀該校機械科的家長向「三立新聞網」投訴，近日學生陸續拿到校方給的轉學單，並對學生說，學校只開到7月底，家長錯愕之餘打電話給班導師求證，班導師表示「自己已屆退休年限」，間接證實學校關門傳聞。

中華中學一隅。（圖／吳家詮攝）

學生家長認為，學校沒有完整配套，如果轉學，每學期交通費會暴增，生活經濟壓力增加不少，去電問學校也沒有得到明確回應。

中華中學可說是台灣蘊育棒球人才的搖籃，舉凡國內外職棒球星王光輝、黃平洋、陳義信、郭李建夫，旅外投手王建民、陳金鋒、張建銘等人，都是該校校友，如今傳出母校即將關門，連棒壇也感到驚訝。

針對中華中學傳聞將在七月停辦，新北市教育局強調，就算校方要停辦，也需經教育局核定，但新北市目前尚未核定該校停辦的案子。

(中時電子報)