台灣連續29天零本土病例，為感謝警消防疫辛勞，台中市道卡斯青年工作會攜手台茂新農業（股）公司12日舉辦「警消執勤‧辛勞防疫‧共感同心」捐贈記者會，捐助大甲、清水與梧棲等警消單位1200包水餃，市議員施志昌與王立任出席為警消打氣，大甲分局也代表致贈感謝狀。

台茂新農業副總林岳毅表示，台灣的防疫能做到成為世界的標竿，就是因為每一個單位都很用心守護台灣人民。這次捐贈活動就是要感謝警消的付出，且選用在地食材的水餃也能幫助台中在地農民農產品的銷售，一同對抗新冠肺炎帶來的消費衰退。

市議員施志昌也是道卡斯青年工作會理事長，他表示，道卡斯青年工作會長期推廣在地食材，這次捐贈的水餃選用外埔生產的高麗菜與玉米。市議員王立任說，防疫期間許多民眾減少出外活動及消費，剛好可以趁這次活動採購地方食材活絡地方經濟。

大甲分局長許明耀特別感謝當地企業以及議員的付出，近來因為新冠肺炎使得同仁工作負擔較重，這一次捐贈給予警消同仁很大的支持，未來警消會繼續為市民的福祉打拚。

(中時 )