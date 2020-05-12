新冠肺炎疫情對全球市場帶來了空前影響，不過富達出具最新報告認為，目前已經接近轉折點，亞洲（特別是中國大陸）顯然已開始從疫情中復甦，生產已逐步恢復。亞洲投資級債券的未來表現值得期待。

富達國際基金經理人廖婉菁指出，對亞洲投資級債券市場的中期表現持積極態度，原因有三：首先，亞洲將是第一個走出疫情的地區，並將繼續採取迅速積極的措施來提振經濟。中國大陸已率先從疫情中復甦，開始恢復經濟活動，亞洲其他國家將緊隨其後。

其次，較低的石油價格將為整個亞洲地區帶來福音。亞洲對石油的依賴程度較低。作為石油的淨用戶，低油價將有利於亞洲促進消費與開展基礎建設。

第三，亞洲的信貸品質保持不變，特別是高品質債券，這主要得益於兩個因素：首先是政策支持。中國大陸採取了降息等積極措施，給市場帶來豐沛的流動性。此外，財政政策推動了基礎設施建設，社會融資總量不斷增長，使得地方政府能為更多的基礎設施項目提供資金。在房地產方面，開發商正在獲得融資。我們預計住房政策將有所放鬆。

亞洲投資級債券的良好信用狀況。大多數A級及以上的亞洲投資級債券具有健康的槓桿與現金緩衝，其信用品質受市場壓力影響的可能性較小。基於目前亞洲投資級債券市場出現的錯位，估值已變得非常有吸引力。此外，亞洲投資級債券的平均年期相對較長，大約為五年，若市場持續動盪，應可提供緩衝。

就國家而言，富達特別看好中國，因為中國是率先走出疫情的國家，經濟活動已開始恢復，刺激措施帶來的推動作用也將顯現。房地產行業預計將從刺激措施中受益，並有望隨著經濟的復甦而反彈。也同時看好印度，因為印度可望從低油價中受益。龐大的國內市場將能抵禦全球動盪和需求破壞，此外近期也沒有選舉風險。

(時報資訊)