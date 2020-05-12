東台(4526)前4月營收受疫情影響，衰退幅度高達3成，東台認為，各國逐步控制疫情，但仍需時間復甦，短期需謹慎看待。不過，東台及子公司分別受惠於轉單效應、5G浪潮，近期接單狀況已經有所轉佳。

東台4月合併營收6.33億元，年減7%，前4月營收23.92億元，年減34%，主要還是疫情影響，導致訂單遞延。整體而言，集團來自工具機營收占87%，電子設備占13%。

公司認為，隨著各國逐步控制疫情，全球企業復工持續推進，但疫情所帶來的全球經濟重創，仍需時間復甦、謹慎看待。

然而轉單效應與台商回流的效益已開始浮現，東台近期接獲機車加工產業需求外，5G浪潮也帶動了電子設備事業處的營運，突破第1季的低迷、恢復過往水準，全年營運可期。

子公司方面，蘇州東昱產製的高階臥式機種將分別交貨給中國航空產業與南非客戶，出貨排程已排至第4季；亞太菁英將於6月20日在西安閻良成立「航空高端製造五軸技術服務中心暨西航職院高端製造協同中心」，提供客戶產品試製、五軸應用技術諮詢優化等服務，為客戶找到最佳解決方案，並與當地高校合作培育技術人才，協助當地航空產業升級。

(時報資訊)