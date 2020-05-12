對於如何因應6月6日高雄市長韓國瑜罷免投票，國民黨主席江啟臣今天受訪時，強調國民黨會有相關人員與配套的準備，全黨會團結一致，共同面對眼前的挑戰，黨中央會與韓市長共同承擔、面對；至於「具體作法」，很多事情不便對外說明。

文傳會主委王育敏則說，其實韓的市政表現不差，甚至作得比陳菊更好，包括鋪路、登革熱等等，黨中央會與高市府討論，如何協助把這部分凸顯出來；至於中央政府杯葛市府施政方面，黨籍高雄市議員會把它凸顯出來。

江啟臣上午參加護師節活動後回應媒體表示，面對罷韓投票，國民黨一定會有因應，黨中央的態度就是共同承擔、面對，如果韓市長及高市府有任何需要，一定全力配合，而且隨時準備相關因應工作，會隨時間與環境的變化，有相關人員與配套準備，不過他不便對外說明。

對於媒體追問罷韓通過要如何因應？江啟臣重申，很多事情不便此時對外說明，但他再次強調6月6日的罷免投票，黨中央會與各縣市的黨員同志攜手合作，共同分擔、面對，視情況變化來因應。

媒體詢問黨祕書長李乾龍昨天到高雄是否協助因應罷韓？江啟臣說，他與李乾龍上任以來，在全國各縣市跑行程，因應罷韓，到高雄市的次數勢必會比較頻繁，而且李乾龍也是罷韓因應小組的成員，到高雄市很正常，「國民黨會團結一致，共同面對眼前挑戰」。

王育敏則說，黨中央會著重怎樣幫助韓的市政成績讓人看見，其實韓的市政做得不差，三位副市長能力都強，罷韓團體在市政找不到理由可以罷韓，唯一理由就是韓去參選總統，包括鋪路速度及品質、這次防疫成績，以及過去陳菊時登革熱死多少人，韓國瑜上任後超前部署清淤，把疫情控制的非常好。

她說，過去太多政治口水淹沒，把罷韓議題炒熱，但冷靜思考，韓接掌市府後，高雄有哪個建設輸給前朝？甚至只有更好，因此要透過有效管道，讓高雄市民繼續支持韓推動市政。

王育敏說，黨中央日後會與市府合作，讓議題回到市政，民進黨與罷韓團體一直吵熱的，則是用韓選總統等「已經過去很久」的政治議題來追殺，畢竟罷韓團體無法提出韓無法執行市長角色，只用政治攻防。

(中時 )