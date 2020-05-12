《海豹突擊隊》第3季宣告「就是不怕死！」。（AXN頻道提供）

《芝加哥警署》第五季繼續深度探索情報。（AXN頻道提供）

疫情期間，在家追劇是理想的休閒娛樂之一！熱血美劇《海豹突擊隊SEAL Team》第三季和長青經典美劇《芝加哥警署Chicago P.D.》第五季，都在AXN頻道強勢回歸，緊湊節奏與劇情，都讓人熱血沸騰、無法移開視線！

《海豹突擊隊》故事背景是美軍特戰部隊United States Navy Sea, Air and Land Teams，大衛布雷納斯（David Boreanaz）飾演一級小隊指揮官傑森Jason，第三季將帶領精英戰士們展現所向披靡真功夫，也將面臨任務的失敗，甚至有人要為這重大過失負上被革職的懲處。劇組找來前海豹部隊隊員擔任影集顧問，從劇情、戰鬥場面、突擊隊形、突擊動作、道具的真實感和拍攝手法皆讓觀眾有親臨其境的感覺。

《芝加哥警署》第五季一開季就高潮迭起，首集情報組第21分局就面臨了巨大的挑戰，大將愛琳的離去伴隨著高層下達的重大貪瀆案件調查、情報組們將面臨更複雜的案件、更多的道德困境。本季也將迎來種族對立、恐怖活動、移民問題、警政改革等各樣問題，芝加哥警署第21分局將繼續打擊犯罪守護正義。

《海豹突擊隊Seal Team》第三季共20集 ，5／12-7／14每週二晚間9點連播兩集。《芝加哥警署Chicago P.D.》第五季共22集 ，5／20-6／18每週一至五晚間8點播出。《芝加哥警署Chicago P.D.》第六季共22集 ，6／22-9／1每週一二晚間8點播出。

(中時 )