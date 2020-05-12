520即將到來，在這象徵「我愛你」的浪漫節日，北市民政局特別規畫「手護愛情、創皂幸福」預約結婚活動，凡是20日於北市戶政事務所完成「預約結婚1、2、3步驟」，便贈送精美手工皂禮盒1組，限量520組，讓新人牽手前，先洗淨雙手，只留甜蜜不留菌，防疫期間也能安心相伴。

民政局表示，第一步驟是，需在20日或前3個辦公日（15、18、19日）至戶政事務所申請結婚登記，並指定5月20日為生效日，以電話預約、戶役政管家APP預約或網路預約方式，向戶政事務所預約結婚登記。第二步驟則是將國民身分證照片影像上傳於「內政部戶政司全球資訊網。第三步驟要備妥國民身分證、結婚書約及戶口名簿正本。

民政局長藍世聰表示，「2020520」是別具意義的日子，戶政事務所為見證新人誓約的地方，在雙方結為連理的這天，北市真心給予祝福，並結合疫情期間勤洗手及減少洽辦時間的防疫觀念，特別鼓勵民眾以預約結婚方式，完成終身大事。

此外，北市各戶所為了迎接520，也精心布置不同風格的結婚專區供民眾拍照，並推出活動，其中松山戶所結合悠遊卡付費，贈送象徵永恆愛情的鑽石筆1對；大同戶所則設計製作「日星鑄字行限定版結婚書約」搭配「造型衣架 memo夾」。

萬華戶所規畫「幸福金磚米」及餐墊木匙筷組給新人；文山戶所贈送茶葉禮盒；士林戶所提供「浪漫玫瑰湯匙組」；北投戶所推出成對的幸福頸枕。

(中時 )