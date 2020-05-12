曾文溪畔火災頻傳，立法委員郭國文（左一）與議員陳秋宏（左二）邀集相關單位於麻善大橋下河堤內會勘。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

近日曾文溪畔頻傳火警事件，立法委員郭國文12日與議員陳秋宏邀集相關單位及消防局、警察局、在地里長等麻善大橋下會勘，並於現場發現疑似汽油彈的玻璃瓶，郭國文也要求經濟部水利署第六河川局2周內清理雜草枯木，並加裝監視設備、設置路障，禁止民眾進入偷倒垃圾與焚燒，以預防火警發生。

台南市消防局第二大隊大隊長丁春能表示，麻善大橋附近曾文溪畔最近半個月獲通報有10件火警案，多是雜草燃燒，可能是焚燒垃圾時受波及。在地麻豆區清水里長、井東里長與區公所則表示確實會有民眾進入堤防內倒垃圾與焚燒，因此建議可以設置路障以及監視器。

陳秋宏表示，曾文溪麻善大橋兩側河川公地，過去第六河川局曾授權給民眾耕作，當時高莖作物林立致2001年納莉颱風阻礙通洪，遂進行高莖作物剷除事宜；過去麻豆鎮公所也曾開闢河濱公園，但後來都疏於管理，成為雜木叢生、垃圾丟棄之處，導致易發生火災原因。

水利署第六河川局局長陳建成則說明，當前河道警察之編制整條曾文溪有4人，同時也有巡察志工，但針對焚燒者仍未能立即查獲，未來會增設監視設備與增加志工來預防。而針對河灘地的雜草，未來也會加強清理。而堤防道路只要地方同意，則可設置路障封閉進入。

郭國文表示，盼六河局積極管理，1周內並定期清理雜草枯木，儘速安裝監視設備，善用無人機科技巡查。而堤防路障部分，則與消防單位配合設置，防止民眾隨意進入偷倒垃圾焚燒、甚至刻意縱火。

郭國文也建議，長期來看，在不受汛期影響之考量下，若是能由地方政府來認養，或恢復過去河濱公園功能，也可減少火災發生機率。

(中時 )