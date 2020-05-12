提到李白，大家聯想到的一定是一個整日逍遙自在、喜歡飲酒玩樂的豪邁詩人，後世流傳的很多他的詩，有很多都是在描述他遊玩過程中的景色。但是看到這裡，不得不思考一個問題，當時他遊樂所需要花的吃飯錢、住宿錢都是從哪裡來的？

事實上，江湖有流傳說李白的家世非常好，不過李白旅遊生涯很少以家世為依託，他最主要的收入還是來自當官收入。當時正值開元盛世，李白就為唐玄宗獻上了《明堂賦》歌頌唐朝功績，這是李白第一次為皇帝獻的詩詞，除了讚賞唐玄宗開明的形象，同時，也表達了想謀得一官半職的想法。

不過，這首詩並沒有得到唐玄宗的欣賞，之後李白再次向皇帝進獻詩詞，仍吃了閉門羹。直到公元742年，李白在長安一行中，受到了賀知章的賞識，然後賀知章又在唐玄宗面前誇獎推薦了李白，希望唐玄宗能認真看看李白寫的詩，自此李白才得到了唐玄宗的賞識，在朝中做起了官，而仕途生涯的收入就是他遊山玩水的主要財產。

當時的他每天就只需要寫詩逗皇帝開心就行了，由於才華加投其所好，李白很快受到了唐玄宗的寵愛，而寵愛之餘，唐玄宗往往也會額外賞賜一些什麼金銀玉器，這也讓他能夠攢一筆錢，足夠他後半生的遊樂和生活花費的。

當然，李白畢竟家世很好，縱使他不去做官賺錢，家庭也還是有能力供他每天出去玩的，年輕時靠著家中的一些錢財，年齡大了之後又受到了唐玄宗的賞識，也不愁沒有錢花，所以李白一生中大多時間都是能夠維持在遊行的。

另有一說，其實李白的妻子也是個「有錢人」，李白的第一任妻子是宰相的孫女，家境絕對比李白家境還殷實，第二任妻子仍然是宰相的孫女，兩個妻子都是宰相的孫女，家裡的錢恐怕足夠李白遊玩一生了。

除此之外，其實在唐朝時期外出遊玩的花銷是比現在要小得多的，而古時候遊玩主要靠自己步行，所以基本都是先到達一個比較近的地區，然後再繼續向遠處趕，所以不需要花費很多的路費。

特別重要的是，李白性格豪爽，一路上結交了很多朋友，有些朋友的家境非常好，隨便援助李白一點就夠李白花了。

(旺報 )