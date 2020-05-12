武漢肺炎疫情重創餐飲業，在同業的營運策略方向漸趨保守之際，締造「台灣餐飲發展單一品牌直營店最快」、「開店營運成功率」、「單一品牌年營業額最快破10億」，和「最高全台店長職缺最多的餐飲集團」等台灣餐飲界的數項新史的肉多多火鍋，展店的動作反而沒有停過，同時為配合接下來三個月內開出五家直營門店的目標，將在5月19日起以「火鍋趴」模式於全台聯合招募，邀請餐飲精英成為集團旗下的新生力軍。

肉多多集團董事長林少鈞表示，四月底落腳雲林斗六的新門店，開業迄今每天都出現六位數字的驚喜營業額，顯見有發展潛力的城市或地區，品牌火鍋在當地還是有相當的成長空間。在目前全台主要商業區的火鍋市場已經漸趨飽和之際，包括深耕雲嘉彰地區，搶進基隆、汐止與林口，「品牌覆蓋率」成為集團接下來的展店方向。新門店的營運主管，除了拔擢集團現有優秀人才，肉多多集團也廣發英雄帖，邀請想要更上一層樓的餐飲精英，加入集團的圓夢行列。

肉多多集團本次聯合招募的職缺，以「門店主管」和「儲備幹部」為主，現場將採面試與品嚐火鍋同步進行；肉多多集團董事長林少鈞指出，一邊面試、一邊嗑火鍋是台灣餐飲界的創舉，透過【火鍋趴】活動，公司可以與應募人員作最直接的互動，不僅提高參與意願，更可以透過活動來認識產品與傳達企業文化，替未來的展店計畫造勢鋪路。肉多多表示，門店主管月薪40000元至100K)，儲備幹部月薪32000元至35000元。

(工商 )