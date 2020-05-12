（大田董事長李孔文12日表示，公司訂單能見度可看到今年6月了。圖／顏瑞田）

大田（8324）去年每股盈餘5.81元，12日召開股東常會，通過配發現金股息3.8元，由於美國客戶PXG在疫情期間，電商銷售球具成功，追加訂單，因此，大田第二季的營收，可望淡季不淡，優於去年同期。

大田2019年全年營收約39.20億元，淨利4.86億元，換算每股稅後盈餘約5.81元，比2018年每股盈餘只有0.3元，大幅飆漲，12日上午的股東常會，順利通過董事會提案，每股配發現金股息3.8元。

大田董事長李孔文12日表示，高爾夫球主力的歐美市場，新冠肺炎（COVID-19）疫情，仍然相當嚴峻，大品牌高爾夫球廠商，因為量體龐大，受到的衝?也相對來得大，因此，才會有遞延出貨現象。

李孔文指出，近來年大田新爭取的美國客戶PXG，在美國境管和封城的疫情期間，透過網路平台銷售高爾夫球桿頭，極具成效，因此，持續向大田追加訂單，目前大田江西廠的產能已經恢復正常，每週都固定安排2次的交貨。

他透露，今年5月營收已經不用擔心，6月也有能見度，只是疫情難以掌握，要預測今年下半年營運狀態，大概就比較難。

大田發言人鍾政義表示，第二季屬於高爾夫球產業的傳統淡季，不過，因有客戶新品開發和訂單，儘管進入淡季，大田營收「整個第二季都還不錯，如果跟去年第二季相比，可望優於預期」。

(工商 )