隔晚美股三大指數個別發展，道指收盤挫逾百點，影響港股12日走勢。恒生指數前兩個交易日累計升逾600點後，12日出現盤整，下跌逾400點。

恒指早盤開低244點、跌幅1％，報24,358點。早盤一度來到全日高點24,411點後跌幅擴大，最多一度下跌465點報24,136點。截至中午收盤，恒指收跌438點、跌幅1.8％，報24,163點。半日成交548.8億港元。

國企指數午盤下挫169點，跌幅1.69％，報9,821點。

(工商 )

#恒指 #跌幅 #午盤 #收跌 #收盤