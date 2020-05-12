海軍敦睦艦隊官兵於5月4日完成隔離後，接著返家進行自主健康管理。在立法院副院長蔡其昌牽線下，知名團購企業家「486先生」陳延昶今(12)日宣布捐贈200萬元加菜金，表達對國軍的慰勞和感謝。並由海軍司令部政戰主任孫常德中將代表出席捐贈儀式。

新冠肺炎全球疫情持續延燒，台灣防疫表現成為全球指標，陳延昶先是在疫情初期捐贈200萬元給衛生福利部，上月更捐贈6,000副國際標準的防疫護目鏡給美國，展現Taiwan can help協助國際社會的精神。這次再捐贈200萬加菜金給日前因爆發磐石軍艦群聚感染而士氣低迷國防部海軍弟兄，盼國軍持續肩負起保家衛國的責任。

在立法院副院長蔡其昌（中）的見證下，團購企業家「486先生」陳延昶（右）12日捐贈200萬加菜金給海軍，為國軍官兵打氣，而國防部則派出海軍司令部政戰主任孫常德（左）代表接受捐贈。（劉宗龍攝）

蔡其昌表示，486先前已經響應過多次捐贈活動，這場已經是第三場捐贈儀式，他希望486先生的義舉讓更多國內企業家加入協助政府防疫的行列。針對敦睦艦隊染疫事件，蔡其昌表示，相信國人是期望海軍公開透明、坦承面對所有檢驗，加以改進，並非要擊垮海軍，因此除了要求海軍檢討外，也需要給他們實質鼓勵，所以已經有非常多的企業加入，希望用具體行動支持第一線防疫人員與國軍弟兄。

陳延昶表示，「事件可以調查，但國軍的士氣不能差。」為了給保衛國家的軍官將士們打氣送暖，「486團購」特別捐贈200萬元加菜金送暖國軍，並疾呼此刻團結力量最大，希望民間與政府互相協助，大家一起齊心防疫。

孫常德說，他代表全體官兵對企業家陳延昶先生及「486團購」表達感謝，相信國人的信任與支持對國軍來說就是最重要的動力。

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