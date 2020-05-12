砂石、爐石粉等原料價格上漲，帶動預拌混凝土今年以來的售價也提升1成，讓國內預拌混凝土廠的營運是近3年來的最好；環泥(1104)、國產建材實業(2504)、台泥(1101)及亞東預拌，今年第一季本業的平均毛利率，都比去年同期提升2個百分點以上。市場預期，預拌混凝土廠今年本業的營運將可呈「出貨、獲利」雙增的格局。

雖然今年首季已不將以往賺錢的中國大陸水泥廠營運績效納入財報；不過，國產第一季的稅後淨利仍達2.68億元，年成長15.9%。

環泥指出，今年以來預拌混凝土的出貨量，受到疫情的影響，成長幅度並不大；不過，在價格上漲下，毛利率比去年提升許多。

目前在國內預拌混凝土市場出貨量的市占率近18%的國產建材實業，由於推動的建材「安心履歷」制度，吸引全省超過1500家的建商及營造方認同，因此，今年以來的出貨量持續增加。約有3%上下的增幅。

在價漲、量增下，依國產建材實業第一季的財報顯示，毛利率及營益率都有大幅度的提升。

(工商 )