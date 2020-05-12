吳俊諺、黃小柔近日錄衛視中文台《一袋女王》，討論長時間跟家人相處的親身經歷。吳俊諺笑稱愛妻是仙女，但婚後過年跟她娘家親戚齊聚玩射龍門，本來一萬多的賭金，因為老婆接二連三撞柱玩到火氣上來，把賭金一下拉高到十六萬，讓吳俊諺只好乖乖出門領錢，也見識到講話溫柔的仙女賭性堅強的另外一面。

吳俊諺形容老婆是皮膚白皙、身材高䠷、講話緩慢的女生，當初他在幾萬人的博覽會上，一眼看見會發光的她有如仙女一般。吳俊諺跟老婆結婚沒多久，因為房子整修，暫時搬回娘家住，期間剛好碰到過年，親友一起玩射龍門，本來一注5元、10元頂多累積1、2000元，沒想到因大家一直撞柱，竟累積上萬賭金，他雖然臉綠還是笑笑掏出錢，沒想到老婆不服輸接連撞柱，最後賭金瞬間高達16萬，他當下直冒冷汗，只聽到仙女老婆一句：「老公去領錢。」他只好乖乖開車出去領錢，當作過年發紅包給親朋好友了。

黃小柔則因柔媽自告奮勇當助理，讓劇組不只貼心把拍攝檔期從一個月濃縮成一周，老闆還出錢、出司機，讓母女樂玩天津，開心到吃飯後走回飯店，柔媽突然感性告白黃小柔，「這才是我最想要的談話方式。」因一場電影拍攝，讓黃小柔找到跟媽媽最棒的聊天模式。

(中時 )