賴弘國離婚首露面 提聲明澄清怒嗆「告到死」

港星阿嬌(鍾欣潼)與「醫界王陽明」賴弘國閃婚又閃離，震驚外界，事後賴弘國在IG認了第二段婚姻14個月就破局，這幾天都神隱未出面，外界瘋傳阿嬌經紀公司對他下了封口令，然其經紀人霍汶希解釋僅是寄「提醒函」盼雙方這敏感時期最好保持沉默，然賴弘國如今現身並面對媒體，也親吐之所以選擇今天出面發表聲明的原因。

阿嬌與賴弘國閃電離婚，女方經紀人霍汶希無奈出面澄清原本只是簽分居協議，還希望兩人感情回溫，沒想到婚變一事遭爆料，只好提早公開，而賴弘國事發後停工神隱，外界也開始瘋傳兩人離婚的原因。

而今天賴弘國復工並且跟媒體面對面，他開頭即表示這些日子大家關心他跟阿嬌的狀況，許多記者連日到診所前站崗等他，讓他決定出面，因為這樣的狀況影響到診所的運作，基於保護客戶隱私，不能讓這樣的情況繼續，所以選擇出面解決，並確切表達基於尊重女方，他不會再做更多回應，希望未來大家不要再到診所堵他，而他未來會全心投入工作，強調「只要病患好、診所好，我就好」。

(中時電子報)